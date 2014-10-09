Пасажири з Харкова на Дарниці можуть пересісти на Hyundai до Львова

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») організувала для пасажирів поїзда №63 сполученням Харків - Київ, які бажають оперативно дістатися до Львова або Трускавця, зручну пересадку на станції Дарниця на швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+» №741 за маршрутом Київ - Трускавець. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Відтепер пасажири, які подорожують з Харкова до Львова і Трускавця, мають можливість здійснити комфортну пересадку з поїзда №63 Харків - Київ на поїзд "Інтерсіті+" №741 Дарниця, Київ - Трускавець по станції Дарниця, оскільки прибуття і відправлення даних поїздів здійснюється з однієї платформи», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, поїзд №63 по маршруту Харків - Київ прибуває на станцію Дарниця у 06:15, а поїзд категорії «Інтерсіті+» №741 повідомленням Дарниця, Київ - Львів - Трускавець відправляється з Дарниці у 06:25. Таким чином, у пасажирів є 10 хвилин для здійснення пересадки.

«Вибираючи для подорожі дані потяги, щоб добратися з Харкова чи Полтави до Львова чи Трускавця, пасажири можуть економити в дорозі майже 4 години», - підкреслює «Укрзалізниця».

Відстань між Харковом і Києвом поїзд №63 долає за 8 годин і 27 хвилин, а між Дарницею і Трускавцем за 6 годин і 58 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2014 року «Укрзалізниця» запустила швидкісний поїзд № 741/742 категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem за новим маршрутом Київ - Трускавець.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів), зокрема, призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах.