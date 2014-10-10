На Придніпровській залізниці за дев'ять місяців сталося 7 ДТП

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-вересні 2014 року зафіксувала сім дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах проти п'яти випадків за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період в результаті ДТП травми отримали 4 людини, одна людина загинула, тоді як у січні-вересні 2013 року двоє людей були травмовані.

«Винуватці аварій у всіх випадках - водії автотранспорту», - підкреслюють в прес-службі.

У цьому зв'язку Придніпровська магістраль вкотре закликає водіїв автотранспортних засобів та пішоходів, що перетинають залізничні колії, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і безпечної поведінки на залізничному транспорті.

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на скрутне фінансове становище, Придніпровська магістраль продовжує виконувати планові обсяги робіт з ремонту переїзних настилів, облаштування під'їзних шляхів та модернізації пристроїв звукової та світлової сигналізацій.

Зокрема, з початку року на 18 залізничних переїздах було прокладено 24 комплекти сучасних настилів зі збірного залізобетону, модернізовано пристрої переїзної автоматики на перегоні Орлянка - Таврійськ та інших.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-серпні 2014 року зафіксувала шість ДТП на залізничних коліях та переїздах проти чотирьох випадків за аналогічний період минулого року.

В Україні в січні-вересні 2014 року ДТП на коліях і переїздах скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 21,5% (14 випадків) - до 51 випадку.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.