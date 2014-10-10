Із Харкова до Артемівська курсуватиме електричка

Південна залізниця для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила регіональний поїзд №805/806 за маршрутом Харків-Левада – Артемівськ-2 (Донецька обл.), повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, регіональний поїзд курсуватиме щоп'ятниці, щосуботи, щонеділі і у святкові дні.

Зокрема, поїзд №805/806 відправляється зі станції Харків-Левада об 11:20 і прибуватиме на станцію Артемівськ-2 о 15:26. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься о 17:43 і прибуватиме до Харкова о 21:59.

Поїзд курсує у складі 8 вагонів з місцями для сидіння підвищеної комфортності через Балаклею, Савинці, Ізюм, Святогірськ, Красний Лиман, Ямпіль, Сіверськ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня Південна залізниця призначила двогрупний поїзд №92/81-82/91 сполученням Харків, Кременчук (Полтава) – Сімферополь, який курсуватиме щодня до 29 травня 2015 року.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна із найстаріших залізниць України. Її довжина становить понад 3000 км, розгорнена довжина головних шляхів - понад 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.