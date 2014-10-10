"Укрзалізниця" обмежила відправку вантажів до Маріуполя

13:03, 10 жовтня 2014
Транспорт/Звя'зок
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В кінці липня УЗ заборонила відправлення вантажів більш ніж на 50 станцій Донецької залізниці

/ УЗ

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") ввела тимчасові обмеження на відправлення вантажів у напрямку Маріуполя, а також на адресу морського порту.

Згідно з інформацією на сайті «Укрзалізниці», конвенція була прийнята 7 жовтня і діє до відміни.

Відповідна конвенція охоплює п'ять залізниць країни, за винятком Донецької магістралі. Згідно з конвенцією  «Укрзалізниця» ввела заборону на відправлення на адресу всіх одержувачів інвентарних, орендованих, власних вагонів, а також неробочого парку; номенклатура, яка підпадає під заборону - перевезення в піввагонах.

Заборона поширюється також для станцій Маріуполь-Порт, Маріуполь-Сортувальний, Сартана, Карань, Волноваха, Велико-Анадоль, Оленівка.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня за завдані терористами пошкоджень об'єктів залізничної інфраструктури на сході України, "Укрзалізниця" заборонила відправлення вантажів більш ніж на 50 станцій Донецької залізниці.

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