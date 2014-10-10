Міські електрички в Києві будуть ходити з інтервалом у 15 хвилин

«Ми запускаємо 12 електричок - такий прототип наземного метро, вони будуть курсувати з інтервалом 15-17 хвилин, тоді як раніше ця електричка рухалася з інтервалом в одну годину. Запуск міської електрички в такому вигляді значно полегшить пересування киян містом», - цитує прес-служба ПЗЗ мера Києва Віталія Кличка.

Разом із тим, у прес-службі з посиланням на начальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина повідомили, що час очікування поїздів можна скоротити до 8-10 хвилин за рахунок збільшення кількості вагонів. Однак для безперебійної та ефективної роботи цього виду громадського транспорту необхідно, щоб міська влада регулярно і своєчасно виділяли фінансові кошти на технічне обслуговування електрички, що дозволить поступово оновити весь парк електропоїздів, оскільки відремонтовані поїзда прослужать ще максимум 5-6 років.

У повідомленні наголошується, що Південно-Західна магістраль крім технічного обслуговування проводить роботу з розширення інфраструктури міської електрички, щоб зробити цей вид пересування містом максимально зручним для пасажирів.

"Цього року було відкрито станцію "Київ-Волинський" і платформу станції "Вишгородська". Також триває облаштування платформи на станції Київ-Московський, нещодавно реконструйовано платформу станції "Святошино", - повідомив Кривопішин, наголосивши, що за умови виходу на маршрут додаткових електропоїздів ця станція дозволить з'єднати приміські поїзди, міську електричку і метро.

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Як повідомляв УНІАН, із 16 вересня було призупинено рух міської електрички в Києві у зв'язку з технічним обслуговуванням рухомого складу, яке було покладено на Південно-Західну залізницю (ПЗЗ). Уже 27 вересня ПЗЗ завершила ремонт чотирьох поїздів міської електрички і випустила їх на лінію, наступні чотири відремонтовані електропоїзди повернулися на маршрут 7 жовтня.

9 жовтня київська влада оснастила рухомого складу міської електрички супутниковим GPS-обладнанням для визначення її місцезнаходження, швидкості і графіку руху.

10 жовтня київська влада заявила про плани переглянути вартість проїзду в міській електричці, яка становить 1,7 грн, і зробити її на рівні тарифу на проїзд у метрополітені.

Довідка УНІАН. Рух міської електрички в столиці було відкрито у серпні 2009 року. Рух здійснюється кільцем довжиною 50,8 км із 15 зупинками: Дарниця, Лівобережна, Троєщина-1, Троєщина-2, Київ-Петрівка, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівська, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Видубичі та Лівий берег. Вартість проїзду в електричці становить 1,70 грн.

Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».