П'ять тисяч залізничників окупованого Криму опинилися під загрозою звільнення

П'ять тисяч працівників залізниці окупованого Росією Криму опинилися під загрозою звільнення.

Про це повідомила нелегітимний міністр праці та соціального захисту анексованого Криму Олена Романовська на засіданні комітету Державної Ради РК з питань праці, соціального захисту, охорони здоров'я та у справах ветеранів, передають "Новини Криму".

За її інформацією, для допомоги залізниці планується розробити «окремі заходи», які саме - "міністр" не уточнила.

Як повідомила Романовська, в березні служба зайнятості проводила моніторинг ситуації на двох тисячах підприємств, співробітники яких перебували під ризиком звільнення. На сьогоднішній день таких підприємств 188.

Читайте такожЧалий: Україна зараз не несе відповідальність за КримЗа даними Мінпраці, рівень безробіття в окупованому Криму складає 1,3%.

У вересні з'явилася інформація, що з державного підприємства «Кримські залізниці» можуть звільнити всіх, хто не отримає паспорти РФ або дозвіл на роботу в Росії до кінця року.

Читайте такожДжемілєв: Обама обіцяв, що санкції будуть діяти, поки Крим не звільнятьОкупанти утворили державне підприємство «Кримська залізниця» в березні 2014 року на базі підприємств залізничного транспорту півострова та Севастополя, які раніше входили до складу Кримської дирекції Придніпровської залізниці (Україна).

У складі дороги знаходяться три локомотивних (Сімферополь, Джанкой та Керч), одне вагонне (Джанкой) і два моторвагонних депо (Сімферополь), два пасажирських депо з ремонтною базою, дистанції колії, сигналізації та зв'язку, електрифікації.