"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО понад 12 тисяч осіб

«Від 7 липня за заявками Міжвідомчого координаційного штабу безкоштовно перевезено 12 617 вимушених переселенців», - повідомили у прес-службі.

Всього у травні-вересні поточного року з Донбасу було перевезено майже 1,2 млн пасажирів, з них понад 1 млн осіб в інші регіони України з урахуванням анексованого Криму, 120,4 тис. осіб у Росію, 4,4 тис. у Білорусь.

Лише у вересні з Донбасу в інші регіони України було перевезено 72,8 тис. пасажирів, в Росії - 3,7 тис. осіб.

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За даними «Укрзалізниці», найбільша кількість перевезених пасажирів в інші регіони України була зафіксована у липні - 326,5 тис. осіб, у Російську Федерацію - у червні (41,5 тис.), Білорусь - у червні (1,9 тис.).

Також для матерів з дітьми зі східного регіону «Укрзалізниця» організувала безкоштовне розміщення у кімнатах матері та дитини, залах очікування та в кімнатах відпочинку на вокзалах і станціях. Зокрема, станом на 30 вересня даною послугою вже скористалися 8,5 тис. осіб, з них 5,1 тис. дітей.

«Тенденцію розподілу пасажиропотоку з Луганська і Донецька відображають два періоди: червень і вересень 2014 року. Населеність поїздів у внутрішньому сполученні, відправлених з Донбасу в інші регіони України, у червні становила 97%, у зворотному напрямку на Донецьку магістраль - 67%, у міжнародному сполученні - 92%, назад - 57%», - зазначає «Укрзалізниця».

У свою чергу, у вересні населеність поїздів у внутрішньому сполученні, відправлених з Донбасу в інші регіони України, склала 82%, назад - 68%; у міжнародному сполученні - 56%, назад - 66%.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня рада "Укрзалізниці" одноголосно ухвалила рішення про подальше надання благодійної допомоги - забезпечення безкоштовних перевезень громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території і зони проведення АТО.

У зв'язку з окупацією Криму і загостренням політичної ситуації у східному регіоні країни, були скасовані і обмежені деякі маршрути курсування пасажирських поїздів у напрямку Донецька, Луганська і Криму, у зв'язку з чим пасажирооборот у внутрішньодержавному сполученні впав на 41,1%.