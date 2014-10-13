Депутат відкликав звернення до уряду з вимогою відсторонити керівництво «Укрзалізниці»

Народний депутат України Микола Круглов (депутатська група «Економічний розвиток») відкликав своє звернення до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою перевірки діяльності держпідприємства "Укрзалізничпостач", а також відсторонення від виконання обов'язків його керівника Олександра Лозинського і генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця") Бориса Остапюка.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що в листі до Яценюка і Гройсмана нардеп зазначив, що у ході перевірки фінансово-господарської діяльності "Укрзализничпостачу" й "Укрзалізниці", яку проводить Міністерство інфраструктури, йому в робочому порядку були надані всі необхідні документи і пояснення, які спростовують інформацію, поширену в Інтернеті про діяльність керівників "Укрзалізниці" і "Укрзализничпостачу".

"Я відкликаю своє депутатське звернення від 16 вересня 2014 року № 09-160 про діяльність вищевказаних осіб, прошу не розглядати й у майбутньому не посилатися на нього", - цитує прес-служба депутата.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка.

Одночасно прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка зайнялася перевіркою фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці». Виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника Максима Бланка.

У бліц-інтерв'ю УНІАН Бланк повідомив, що відомча комісія Мінінфраструктури має намір завершити перевірку діяльності «Укрзалізниці» до 18 жовтня.