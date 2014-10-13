Одеська залізниця обіцяє забезпечити перевезення африканського вугілля

Згідно з повідомленням, 19 серпня 2014 року держкомпанія «Укрінтеренерго» уклала контракт із компанією Steel Mont Trading на постачання вугілля до 1 млн тонн вугілля антрацитної групи з метою забезпечення диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну.

Перше судно TX Scotian Express, завантажене вугіллям в обсязі 85 тис. тонн, вийшло з порту Річардс-Бей і прибуде в Іллічівський морський порт 16-20 жовтня, після чого Одеська залізниця транспортує вугілля вітчизняним теплоелектростанціям.

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Згідно з умовами контракту, в Україну буде постачатися 250 тис. тонн вугілля щомісяця.

У прес-службі із посиланням на начальника вагонної служби Одеської залізниці Анатолія Драника повідомили, що під час транспортування вугілля основну увагу залізничники приділять підготовці піввагонів.

«Найголовніше завдання, яке стоїть перед залізничниками, - своєчасно подавати для перевезення твердого палива надійний рухомий склад. Оскільки перші судна із вугіллям прибудуть в Іллічівський морський торговий порт, який співпрацює зі станцією Іллічівськ, пункт підготовки вагонів під навантаження (він розташований у межах цієї станції) забезпечать не лише необхідними матеріалами для поточного ремонту, але і додатковими кадрами», - цитує прес-служба Драника.

Він також зазначив, що для підготовки рухомого складу для транспортування вугілля Одеська магістраль задіює потенціал вагоноскладального цеху та експлуатаційного депо Одеса-Застава I.

У прес-службі наголосили, що у 2013 році середньодобове навантаження вугілля на Донецькій залізниці становило 3248 вагонів, на початку 2014 року цей показник склав 2248 вагонів, а у серпні-вересні цього року середньодобове навантаження впало до 700 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

Раніше повідомлялося, що Україна за місяць знизила удвічі видобуток вугілля.