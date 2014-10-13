Питання Гібралтару гальмує підписання угоди про Відкрите небо України та ЄС

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС у понеділок в Брюсселі.

„Незважаючи на загальну підтримку авіаційної Угоди з Україною, ще не вирішені внутрішні труднощі стосовно Гібралтару. Рада ЄС та президентство будуть просувати цей файл якнайскоріше; але на даному етапі, однак, немає конкретних термінів, коли саме буде ухвалено рішення”, - констатували в Раді ЄС.

Як відомо, очікувалося, що угода про єдиний авіаційний простір мала бути підписана ще в червні, але через невирішеність суто внутрішньої проблеми ЄС питання терміну „територія” в контексті Гібралтару, документ станом на сьогодні не підписаний. Угода була парафована ще у 2013 році.

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Цей документ буде гарантувати доступ на український ринок європейських low-cost компаній, право українських та європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного погодження маршрутів.

У питанні Гібралтару йдеться про відсутність згоди між Великобританією та Іспанією щодо умов застосування угоди до аеропорту Гібралтар, який був побудований Англією на спірній для Лондона і Мадрида території. Україна пропонувала виключити цей пункт з тексту угоди - щоб не зачіпати нічиїх територіальних інтересів. Але поки безрезультатно - спірний пункт залишається в тексті документа і, по суті, всі "гальмує".