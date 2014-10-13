Питання Гібралтару гальмує підписання угоди про Відкрите небо України та ЄС
Угода про Відкрите небо між Україною та Європейським Союзом залишається заблокованою через неврегульоване питання Гібралтару
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС у понеділок в Брюсселі.
„Незважаючи на загальну підтримку авіаційної Угоди з Україною, ще не вирішені внутрішні труднощі стосовно Гібралтару. Рада ЄС та президентство будуть просувати цей файл якнайскоріше; але на даному етапі, однак, немає конкретних термінів, коли саме буде ухвалено рішення”, - констатували в Раді ЄС.
Як відомо, очікувалося, що угода про єдиний авіаційний простір мала бути підписана ще в червні, але через невирішеність суто внутрішньої проблеми ЄС питання терміну „територія” в контексті Гібралтару, документ станом на сьогодні не підписаний. Угода була парафована ще у 2013 році.
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Цей документ буде гарантувати доступ на український ринок європейських low-cost компаній, право українських та європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного погодження маршрутів.
У питанні Гібралтару йдеться про відсутність згоди між Великобританією та Іспанією щодо умов застосування угоди до аеропорту Гібралтар, який був побудований Англією на спірній для Лондона і Мадрида території. Україна пропонувала виключити цей пункт з тексту угоди - щоб не зачіпати нічиїх територіальних інтересів. Але поки безрезультатно - спірний пункт залишається в тексті документа і, по суті, всі "гальмує".