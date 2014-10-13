В окупованому Криму запустили поромну переправу між Севастополем і Новоросійськом

Перший пором «Санкт-Петербург», навантажений 80 фурами із продуктами та іншими товарами, 13 жовтня прибув у місто, - повідомив журналістам губернатор Севастополя Сергій Меняйло, пише ТАСС.

Він заявив, що вже найближчим часом між Севастополем і Новоросійськом курсуватимуть чотири пороми, які зможуть перевозити по 140 вантажівок, здійснюючи по два заходи на тиждень у кожен із портів.

«Уже проведено переговори з поромами «Новоросійськ» і «Севастополь». Наше завдання - забезпечити повне завантаження поромів як в один, так і в інший бік», - сказав Міняйло.

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"Влада" Севастополя протягом двох місяців вела статистику вантажообігу між Кримом і Кавказом, щоб «переконати деякі структури, що частина товарів повинна йти в Севастополь», заявив він.

Він сказав, що зараз відбуваються переговори про те, щоб зосередити у Севастополі значну частину товарів, які йдуть із Криму на Кавказ. «У зворотний бік пороми не повинні йти порожніми», - пояснив так званий губернатор.

Раніше повідомлялося, що на Керченській переправі черга на пором із Криму скоротилася у два рази.