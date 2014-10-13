З нового року потяги Hyundai запустять за маршрутом «Львів-Київ-Харків»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відкриття додаткового швидкісного залізничного сполучення між містами України передбачає меморандум співпраці та взаємної промоції між Львівською міською радою, Державним територіально-галузевим об’єднанням «Львівська залізниця», представниками туристичного бізнесу Львова і ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» Державної адміністрації залізничного транспорту України, урочисте підписання якого відбулося сьогодні, 13 жовтня.

Як зазначається у повідомленні, перший тестовий потяг планується запустити в середині листопада під час акції «Ніч у Львові».

Читайте такожУ жовтні пустять додатковий потяг з Одеси до Харкова

«З нового року буде новий повноцінний маршрут Львів-Київ-Харків. Це буде швидкісне сполучення надсучасними поїздами і можна буде більшу кількість гостей запросити до Львова, і більше гостей приїде до Харкова - це єднання нашої країни. Протягом наступного місяця ми чітко фіналізуємо початок цього сполучення і буде попередній продаж квитків”, - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

У свою чергу начальник ДТГО «Львівська залізниця» Богдан Піх зазначив, що „проїхатись зі Львова до Києва за 5 годин і з Києва до Харкова, за попередніми підрахунками, теж за 5 годин із зупинкою протягом півгодини в Києві - швидше та безпечніше, ніж їхати автомобілем і дешевше, ніж авіасполучення».

Як розповів директор ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» Леонід Лобойко, планується, що загальний час перебування в дорозі становитиме близько дев'яти з половиною годин.