Чотири залізниці вибрали компанію «Домінанта» для страхування пасажирів

Львівська, Одеська, Придніпровська й Південна залізниці України визнали київську страхову компанію "Домінанта" переможцем відкритого конкурсу з відбору страховика для обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті.

Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті «Державні закупівлі України», рішення було ухвалено 9 жовтня.

Зокрема, компанія «Домінанта» страхуватиме пасажирів від нещасного випадку на вищезгаданих залізницях на маршрутах міжобласного, міжміського й міжнародного сполучення.

«Домінанта» також надаватиме страхові послуги пасажирам, які пересуваються в поїздах приміського сполучення на Одеській і Придніпровській магістралях, тоді як на Львівській та Південній залізницях свої послуги надаватиме страхова компанія «Брокбізнес».

Також повідомляється, що за підсумками проведеного конкурсу Південно-Західна залізниця Обрала СК "Раритет", яка страхуватиме пасажирів від нещасного випадку на залізничному транспорті на маршрутах міжобласного, міжміського, міжнародного й приміського сполучення.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня на Львівській, Одеській, Придніпровській, Південній та Південно-Західній залізницях відбулося розкриття конкурсних пропозицій з відбору компанії-страховика. Термін дії договору - з дати складання до 31 грудня 2015 року.

Раніше «Укрзалізниця» відмовилася від послуг трьох страхових компаній, що здійснюють страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, - "Українського страхового дому", «Злагоди» й "Домінанти", обравши єдиного страховика –компанію «Інтер-Поліс».

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна й Придніпровські залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Страхове товариство «Домінанта» засновано 17 липня 2007 року, пропонує клієнтам понад 100 програм страхування на підставі 32 ліцензій.

Компанія має розгалужену мережу представництв у всіх регіонах України: 24 дирекції й більше 250 точок продажів.