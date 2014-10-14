На Чернігівщині через чуму свиней закрили рух на двох ділянках автодоріг

Рух на ділянці автомобільної дороги Ніжин-Бахмач-Дмитрівка в Чернігівській області та на ділянці дороги Крути-Діброва з 13 жовтня закрито для всіх видів транспорту через спалахи африканської чуми у домашніх тварин у селі Крути Ніжинського району, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні сказано, що об'їзд закритих ділянок дороги організований автошляхами Крути-Бурківка-М-02 О251206 Ніжин-Березанка-Бурківка, Черняхівка-Переяслівка, Переяслівка-Бакланово.

Прес-служба також повідомила, що з 14 жовтня по 11 листопада триватимуть роботи з реконструкції автомобільної дороги в обхід селища міського типу Олесько, що на Львівщині. У зв'язку з цим буде перекрито рух автотранспорту на ділянці Київ-Чоп. Об'їзд здійснюється через селище міського типу Олесько та через село Йосипівка.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня з управління ветеринарної медицини в Ніжинському районі Чернігівської області надійшла інформація про захворювання свиней африканською чумою в господарстві одного з жителів с. Крути.

Як наслідок, зараз у Чернігівській області встановлено трикілометрову карантинну зону навколо осередку виявлення АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней - небезпечна хвороба свиней, від якої не існує ліків і вакцин. Вірус є безпечним для людини, але саме людина бере участь у поширенні захворювання шляхом перевезення продуктів харчування з неблагополучного регіону, а також годівлі свиней зараженими продуктами. Найбільший ризик занесення в Україну цього вірусу, в основному, можливий у результаті міграції диких кабанів, які можуть бути носіями цього захворювання.