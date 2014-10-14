Комісія «Укрзалізниці» підтвердила факти корупції на столичному вокзалі

Спеціально створена комісія «Укрзалізниці» під час перевірки роботи центрального залізничного вокзалу в Києві виявила численні факти корупції з боку керівництва вокзалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник відділу протидії корупції на залізничному транспорті Олександр Красичков.

«На підставі колективного звернення квиткових касирів вокзалу Київ-Пасажирський ми почали перевірку. Касири повідомили про існуючу систему поборів на вокзалі, зокрема, працівникам доводилося платити керівництву вокзалу за продовження трудового контракту, відгули. Ці плати були невеликими, але системними. Загалом, ми це частково підтвердили», - сказав Красичков.

Нагадаємо, створенню комісії передувало колективне звернення касирів столичного вокзалу до генерального директора «Укрзалізниці» Бориса Остап’юка з проханням надати їм всесторонню підтримку і викорінити корупцію на вокзалі.

За його словами, комісія також перевірила роботу 32 квиткових касирів, у 23 встановлено грубі порушення трудової і фінансової дисципліни, загалом на підприємстві працює 164 касири. Перевірка проходила з 25 вересня по 13 жовтня цього року.

Зокрема, касири навмисно завищували реальну ціну квитків при куівлі пасажиром квитка. Наприклад, при оформленні двох квитків з Києва до Харкова і одного квитка у зворотному напрямку загальна сума становила 590 грн. При цьому касир назвав суму в 790 грн, тобто одержав незаконну вигоду в 200 грн.

Також Красичков повідомив, що система аудіоконтролю зафіксувала численні випадки некоректного, а часом і грубого звернення касирів до пасажирів. Крім того, відеокамери зафіксували випадки несанкціонованого вилучення, переважно в нічний час, жетонів в автоматичних камерах зберігання, які надалі продавалися без проведення грошових коштів через бухгалтерський облік.

«Надходження неврахованих грошових коштів керівництву вокзалу від даної операції становили від 40 тис. грн щомісяця», - повідомив Красичков.

Крім того, під час роботи деякі квиткові касири використовували мобільний телефон, що категорично заборонене внутрішніми правилами. Також начальник відділу протидії корупції на залізничному транспорті повідомив, що новоутворене управління виявило низку зловживань з боку керівництва вокзалу в порядку ведення кадрової роботи.

Зокрема, касири, які мають по декілька дисциплінарних стягнень, за рішенням «Укрзалізниці» були звільнені наприкінці 2013 року, але наказом начальника вокзалу навесні цього року знову були прийняті на роботу на цю ж посаду.

Красичков також відзначив, що відповідно до технологічного процесу, загальна кількість обов'язкових прослуховувань аудіоархіватора керівництвом у III кварталі цього року мало становити більш як 130 разів, але фактично було проведено лише 5.

«Керівництво підприємства свідомо покриває несумлінних працівників для існування цієї корупційної системи, яка описана в колективному зверненні квиткових касирів», - повідомив він.

Крім того, згідно з розданим під час прес-конференції прес-релізом «Укрзалізниці», начальник центрального вокзалу Києва Ірина Харіна в 2014 році тричі була затримана правоохоронцями за отримання хабара, однак керівництво Південно-Західної залізниці, якому безпосередньо підпорядковується підприємство, не вживало жодних заходів. І лише коли правоохоронці 4 вересня втретє затримали Харіну з незаконно одержаними коштами в сумі 60 тисяч гривень, було видано наказ заднім числом про її звільнення з формулюванням «за згодою сторін», підписаний начальником Південно-Західної магістралі Олексієм Кривопішиним, який пізніше зник з усіх облікових записів.

«Наразі Харіну усунено від виконання обов'язків за рішенням правоохоронців, які проводять слідство», - повідомив Красичков, додавши, що відповідно до рішення «Укрзалізниці», до завершення перевірки прийом на роботу, звільнення й переведення на інші посади було тимчасово припинено.

«Адміністрація «Укрзалізниці» сподівається на адекватну реакцію з боку керівництва Південно-Західної залізниці щодо усунення недоліків у роботі, і ті виявлені факти правопорушень, які виходять за рамки компетенції комісії, буде найближчим часом передано в правоохоронні органи для ухвалення рішень відповідно до чинного законодавства», - підсумував він.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня "Укрзалізниця" створила комісію з питань профілактики правопорушень і запобігання корупції на залізничному транспорті, яка займається організацією роботи зі зміцнення законності і правопорядку на залізничному транспорті, а також стежить за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

30 вересня комісії (у відповідь на скарги касирів столичного вокзалу на систематичні випадки незаконного вимагання хабарів з боку їх керівництва) вдалося провести зустріч з трудовим колективом, тоді як за інформацією джерела на Південно-Західній магістралі, ця зустріч мала відбутися ще 26 вересня, однак була зірвана за ініціативою керівництва залізниці.

Крім того, останнім часом керівництво «Укрзалізниці» відзначало активізацію чорного піару. Відомство пов'язувало це з тим, що йому вдалося заощадити більш як 1 млрд грн, зробивши держзакупівлі прозорими і прибравши безліч фірм-посередників. Також менеджмент «Укрзалізниці» наголошував, що нажив собі немало ворогів через боротьбу з корупцією на підприємствах залізничного транспорту.