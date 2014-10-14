Продажі вживаних автомобілів в Україні впали у три рази

Про це повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, на первинному ринку України у вересні було зареєстровано 5 830 автотранспортних засобів, які були в експлуатації, що на 20% менше, ніж у серпні, і на 42% менше від показника вересня минулого року. Частка старих автомобілів у загальному обсязі продажів за вересень склала 48%.

Продажі у найбільш масовому серед не нових авто сегменті комерційних автомобілів у вересні склали 5 503 одиниці, що на 38% менше, ніж за аналогічний період минулого року та на 20% менше, ніж у серпні. Лідерами на цьому ринку стали Renault (1263 штуки), Volkswagen (1027 штук), Mercedes-Benz (681 штука).

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На первинному ринку уживаного автотранспорту, який наповнюється за рахунок його імпорту у країну, у сегменті цживаних легкових автомобілів за вересень було зареєстровано 284 одиниці, що на 68% менше, ніж у вересні минулого року, і на 18% менше від показника серпня.

На первинному ринку уживаних автобусів у вересні було зафіксовано 43 продажі, що на 79% менше, ніж за аналогічний період минулого року і на 14% менше, ніж у серпні поточного року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ринок продажу вживаних автомобілів, що формується за рахунок імпорту, за підсумками 2013 року виріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.

Раніше повідомлялося, що у Луганську бойовики організували розпродаж 100 викрадених автомобілів.