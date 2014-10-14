Звільнений начальник Бердянського морського порту

Міністерство інфраструктури України звільнило начальника Бердянського морського торгового порту (Запорізька обл.) Костянтина Карнауха у зв'язку з виходом на пенсію. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

У прес-службі також уточнили, що до моменту призначення нового керівника тимчасово виконуватиме обов'язки начальника Микола Ільїн.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня цього року Мінінфраструктури усунуло Карнауха від виконання повноважень начальника Бердянського порту на час проведення позапланового аудиту фінансової діяльності підприємства. Тоді ж на період проведення перевірок виконання обов'язків керівника порту було покладено на Миколу Ільїна, який раніше обіймав посаду начальника Ізмаїльської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Карнаух обіймав посаду начальника порту із серпня 2011 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Бердянський морський торговий порт» - єдиний морський транспортний вузол Запорізького регіону, який здійснює на Азовському морі переробку експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів. Порт має дев'ять причалів і плавпричал. Навігація цілорічна.

Бердянський порт в 2013 році скоротив перевалку вантажів на 14,8% порівняно з 2012 роком - до 2,163 млн. тонн.