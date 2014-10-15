УЗ скоригувала графік руху поїздів з урахуванням переходу на зимовий час
Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») скоригувала графік руху поїздів з урахуванням переходу України на зимовий час.
Зокрема, час відправлення та прибуття поїздів на залізничних квитках буде вказуватися з урахуванням цих змін, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, у зв'язку з переходом України від 26 жовтня 2014 року о 04:00 за київським часом на зимовий час, коли стрілки годинника будуть переведені на 1 годину назад, "Укрзалізниця" завчасно внесла відповідні зміни у графік руху пасажирських поїздів, а також погодила їх з адміністраціями сусідніх країн.
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"Таким чином, у квитках вказано час відправлення та прибуття з урахуванням коригувань графіка руху поїздів", - сказано в повідомленні.
Із графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті відомства у розділі «Розклад руху поїздів».
Як повідомляв УНІАН, перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».
9 жовтня УНІАН повідомляв, що потяги з Києва до Луганська почали курсувати за звичайним графіком.