Одеська залізниця скоротила пасажироперевезення на 12%

Одеська залізниця (ОЗ) у січні-серпні 2014 року скоротила перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 11,9% - до 28,4 млн осіб, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, обсяг пасажироперевезень за вказаний період менше планового завдання на 6,4%.

«Значне падіння обсягів перевезень і недоотримання доходів поточного року не вплинуло на виконання зобов'язань за колективним договором - ці витрати становили близько 605 млн грн», - повідомили у прес-службі з посиланням на начальника служби кадрової та соціальної політики Одеської магістралі Юрія Гоголенка.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, залізничний транспорт України (з урахуванням перевезень міською електричкою) у січні-серпні 2014 року скоротив пасажироперевезення порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 3,6% - до 263,8 млн осіб.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у 2013 році скоротила перевезення пасажирів порівняно з 2012 роком на 0,4% - до 483,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.