Придніпровська залізниця до зими відремонтувала понад 77 км шляхів

Про це УНІАН повідомила прес-служба Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, Придніпровська залізниця здійснила поточний ремонт 5,3 км під'їзних шляхів, а також підготувала 2164 стрілочних переведення із пневмообдуванням та 234 переведення з електрообігрівом.

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Також залізничники підготували 35 снігоприбиральних машин, із яких 12 пройшли деповський ремонт, решта - поточний.

Крім того, працівники колійного господарства продовжують проводити ремонт виробничих приміщень, на даний час відремонтовано 4326 кв. м покрівель, що становить 77% від плану.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця до зими планує підготувати 524 пасажирські вагони.

Працівники колійного господарства Придніпровської залізниці у січні-вересні 2014 року відремонтували 177,3 км залізничних колій на суму 232,43 млн грн.

Придніпровська залізниця у 2014 році запланувала модернізувати та відремонтувати близько 320 км колії на суму понад 355 млн грн, тоді як у 2013 році було модернізовано та відремонтовано 352,2 км шляхів на 389,72 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Придніпровська залізниця буде ремонтувати військову техніку для збройних сил АТО

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.