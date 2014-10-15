«Укрзалізниця» звинувачує Антимонопольний комітет у затягуванні реформи галузі
"Укрзалізниця" повинна була вже до 1 січня 2015 року завершити проведення корпоратизації, проте через дії Антимонопольного комітету створення публічного акціонерного товариства може затягнутися більш ніж на півтора місяця.
Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») звинувачує Антимонопольний комітет України (АМКУ) в затягуванні процесу реформування залізничної галузі, оскільки на сьогодні через втручання комітету «гальмується» процес відбору незалежного оцінювача активів для формування статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця », що є невід'ємною частиною реформи галузі.
«Сьогодні, 15 жовтня, через дії Антимонопольного комітету внаслідок процесуальних підстав було скасовано засідання суду з розгляду скасування процедури закупівлі послуг з проведення незалежної оцінки майна та майнових прав «Укрзалізниці» і перенесено на 27 жовтня», - сказано в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці" з посиланням на начальника правового департаменту відомства Олега Титова.
Своєю чергою, за словами начальника відділу правового вирішення конфліктів "Укрзалізниці" Костянтина Астрюхіна, згідно з постановою Кабінету міністрів, "Укрзалізниця" повинна була вже до 1 січня 2015 року завершити проведення корпоратизації, проте через дії Антимонопольного комітету створення публічного акціонерного товариства може затягнутися більш як на півтора місяця.
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Нагадаємо, згідно з програмою реформування, на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна з метою формування статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Заявки на участь у конкурсі подали три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine. Проте пізніше відомство подало позов до Генеральної прокуратури України через спробу зриву цього конкурсу маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг", яка до завершення тендерної процедури направила в Антимонопольний комітет скаргу з приводу проведеного "Укрзалізницею" тендеру.
Як повідомив Титов, ця полтавська компанія офіційно не зверталася до «Укрзалізниці» за тендерною документацією і, відповідно, заявок на участь у конкурсі не подавала, а про її існування відомство дізналося лише після подачі нею скарги до Антимонопольного комітету.
Не погоджуючись з рішенням АМКУ, «Укрзалізниця» подала позов до суду про визнання цього рішення протиправним та клопотання про зупинення цих дій.
"Наше клопотання було задоволено і призупинено рішення АМКУ", - наголосив Астрюхін.
Однак 19 вересня Антимонопольний комітет зобов'язав «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна, і залізнична держадміністрація вирішила також оскаржити це рішення в суді.
"На це рішення також було подано позов до суду, який сьогодні перенесли на 27 жовтня", - підсумував начальник відділу правового вирішення конфліктів "Укрзалізниці".
Як повідомляв УНІАН, уряд 25 червня прийняв рішення до 1 січня 2015 року перетворили «Укрзалізницю» на Публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є поділ адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.
Згідно з програмою реформування, оцінка майна та майнових прав «Укрзалізниці» має бути проведена не пізніше жовтня поточного року. Компанія-переможець повинна бути відібрана на конкурсній основі для укладення з нею договору про проведення незалежної оцінки з оплатою послуг за рахунок коштів "Укрзалізниці".
Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.
У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЗ), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe SA) та інших країнах.