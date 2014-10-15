«Укрзалізниця» звинувачує Антимонопольний комітет у затягуванні реформи галузі

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») звинувачує Антимонопольний комітет України (АМКУ) в затягуванні процесу реформування залізничної галузі, оскільки на сьогодні через втручання комітету «гальмується» процес відбору незалежного оцінювача активів для формування статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця », що є невід'ємною частиною реформи галузі.

«Сьогодні, 15 жовтня, через дії Антимонопольного комітету внаслідок процесуальних підстав було скасовано засідання суду з розгляду скасування процедури закупівлі послуг з проведення незалежної оцінки майна та майнових прав «Укрзалізниці» і перенесено на 27 жовтня», - сказано в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці" з посиланням на начальника правового департаменту відомства Олега Титова.

Своєю чергою, за словами начальника відділу правового вирішення конфліктів "Укрзалізниці" Костянтина Астрюхіна, згідно з постановою Кабінету міністрів, "Укрзалізниця" повинна була вже до 1 січня 2015 року завершити проведення корпоратизації, проте через дії Антимонопольного комітету створення публічного акціонерного товариства може затягнутися більш як на півтора місяця.

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Нагадаємо, згідно з програмою реформування, на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна з метою формування статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Заявки на участь у конкурсі подали три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine. Проте пізніше відомство подало позов до Генеральної прокуратури України через спробу зриву цього конкурсу маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг", яка до завершення тендерної процедури направила в Антимонопольний комітет скаргу з приводу проведеного "Укрзалізницею" тендеру.

Як повідомив Титов, ця полтавська компанія офіційно не зверталася до «Укрзалізниці» за тендерною документацією і, відповідно, заявок на участь у конкурсі не подавала, а про її існування відомство дізналося лише після подачі нею скарги до Антимонопольного комітету.

Не погоджуючись з рішенням АМКУ, «Укрзалізниця» подала позов до суду про визнання цього рішення протиправним та клопотання про зупинення цих дій.

"Наше клопотання було задоволено і призупинено рішення АМКУ", - наголосив Астрюхін.

Однак 19 вересня Антимонопольний комітет зобов'язав «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна, і залізнична держадміністрація вирішила також оскаржити це рішення в суді.

"На це рішення також було подано позов до суду, який сьогодні перенесли на 27 жовтня", - підсумував начальник відділу правового вирішення конфліктів "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, уряд 25 червня прийняв рішення до 1 січня 2015 року перетворили «Укрзалізницю» на Публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є поділ адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

Згідно з програмою реформування, оцінка майна та майнових прав «Укрзалізниці» має бути проведена не пізніше жовтня поточного року. Компанія-переможець повинна бути відібрана на конкурсній основі для укладення з нею договору про проведення незалежної оцінки з оплатою послуг за рахунок коштів "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЗ), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe SA) та інших країнах.