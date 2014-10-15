"Укрзалізниця" не зможе опалювати поїзди через відстрочення АМКУ конкурсу із закупівлі вугілля

«Рішення Антимонопольного комітету України призупинити проведення конкурсу із закупівлі вугілля державним підприємством «Укрзалізничпостач» в «Укрзалізниці» розцінюють не інакше, як диверсію і дію всупереч інтересам держави», - цитує прес-служба «Укрзалізниці» начальника правового департаменту відомства Олега Тітова.

За його словами, комітет призупинив конкурс із закупівлі вугілля через скарги невідомої компанії «Теплохолдинг» на дії «Укрзалізничпостача» про оголошення вищезазначеного конкурсу.

«Причому дана компанія не займається видобутком вугілля, не подавала заявку на участь у конкурсі і не висловлювала таких намірів», - наголошується в повідомленні.

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«Укрзалізниця» зазначає, що згідно з чинним законодавством України, АМКУ не мав права розглядати і навіть приймати дану заяву до розгляду.

У свою чергу Тітов зазначив, що АМКУ прийняв рішення про призупинення проведення такого важливого конкурсу для підприємств залізничної галузі до розгляду скарги по суті.

"Дані дії Антимонопольного комітету ведуть до того, що в зимовий період пасажирські перевезення можуть бути паралізовані через відсутність опалення у поїздах. Крім того, з цієї ж причини може бути паралізована робота вокзалів та станцій", - зазначив начальник правового департаменту «Укрзалізниці».

Він також наголосив, що перешкоджання Антимонопольним комітетом проведення даного конкурсу у період антитерористичної операції на сході України є неприпустимим і "на це повинні звернути увагу правоохоронні органи".

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня «Укрзалізниця» організувала відкриті конкурсні торги на закупівлю пально-мастильних матеріалів для потреб залізниць на поточний рік, заявки на участь у яких подали п'ять українських компаній. Зокрема, «Елемент Ойл», «ВК Імпекс», «Вог Аеро Джет», «Укрпромторг-21», «Газтрон-Україна».

Антимонопольний комітет України 15 жовтня переніс засідання суду на 27 жовтня щодо розгляду скасування процедури закупівлі послуг з проведення незалежної оцінки майна "Укрзалізниці". У свою чергу, залізнична держадміністрація розцінила такі дії АМКУ як спробу зриву процесу реформування галузі, оскільки на сьогоднішній день через втручання комітету «гальмується» процес відбору незалежного оцінювача активів для формування статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що є невід'ємною частиною реформи галузі.

Довідка УНІАН. У структурі експлуатаційних витрат залізничної галузі енергоресурси складають до 21%. Залізниці використовують близько 400 тис. тонн дизельного палива на рік і 6,2 млрд кВт/год електроенергії. Крім того, залізничний транспорт щороку споживає близько 3 тис. тонн мазуту.