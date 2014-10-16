«Укрзалізниця» скоротила відрахування до бюджетів і цільових фондів на 7,3%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у січні-вересні 2014 року скоротила відрахування в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 7,3% - до 8,9 млрд грн від 9,6 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

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Зокрема, за вказаний період "Укрзалізниця" перерахувала до державного бюджету 2,4 млрд грн, до місцевих бюджетів - 1,8 млрд грн, у державні цільові фонди - близько 4,7 млрд грн.

«Залізниці України є одним із найбільших підприємств, які наповнюють державну скарбницю країни, вчасно сплачують податки та збори в місцеві бюджети і державні цільові фонди», - наголошує «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у січні-серпні 2014 року скоротила відрахування у бюджети та цільові фонди порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,1% - до 7,95 млрд грн.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила відрахування у бюджети і державні цільові фонди порівняно із 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця скоригувала графік руху поїздів з урахуванням переходу на зимовий час.