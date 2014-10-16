СБУ проводить обшук центрального офісу «Укрзалізниці»

Представники Служби безпеки України прибули до центрального офісу Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), розташованого в Києві, де в даний час проводять санкціонований обшук.

«До нас прийшли представники СБУ з рішенням Шевченківського районного суду, в якому чітко вказано, що вони можуть провести виїмку в кабінетах деяких чиновників головних управлінь відомства. Треба відзначити, що рішення райсуду відноситься до перевірки, яку вже тривалий час здійснює Генеральна прокуратура», - повідомили УНІАН в прес-службі «Укрзалізниці».

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Разом з тим, у прес-службі уточнили, що Генпрокуратура проводить перевірку діяльності "Укрзалізниці" на тих самих підставах, що й Міністерство інфраструктури за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Представники СБУ перевіряють на вході в будівлю перепустки у співробітників, проте не перешкоджають роботі відомства.

Разом з тим співробітники СБУ з'явилися і в будівлі структурного підрозділу "Укрзалізниці" - державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач".

«Замість того, щоб перевіряти центральний залізничний вокзал, де комісія «Укрзалізниці» виявила серйозні порушення, СБУ перевіряє «Укрзалізницю», - наголошує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 8 вересня у відповідь на звернення силових структур усунув від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остап’юка.

Водночас прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка зайнялася перевіркою фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці». Виконання обов'язків керівника залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника Максима Бланка.

У бліц-інтерв'ю УНІАН Бланк повідомив, що відомча комісія Мінінфраструктури має намір завершити перевірку діяльності «Укрзалізниці» до 18 жовтня.

Крім того, 13 жовтня народний депутат України Микола Круглов (депутатська група «Економічний розвиток») відкликав своє звернення до прем'єр-міністра Арсенія Яценюку з вимогою перевірити діяльність держпідприємства "Укрзалізничпостач", а також усунути від виконання обов'язків його керівника Олександра Лозинського і генерального директора "Укрзалізниці" Бориса Остап’юка.