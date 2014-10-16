Збитки «Укрзалізниці» від пасажироперевезень збільшилися до 6,1 млрд грн

Згідно з повідомленням, за вказаний період «Укрзалізниця» витратила на організацію пасажирських перевезень 9,7 млрд грн, отримавши лише 3,6 млрд грн доходу.

Зокрема, збитки від пасажироперевезень у дальньому сполученні склали 3,4 млрд грн, у приміському - 2,7 млрд грн.

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Крім того, за вказаний період «Укрзалізниця» недоотримала понад 300 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученнях. Зокрема, у січні-вересні поточного року «Укрзалізниця» перевезла пільговиків на суму 432,3 млн грн, а компенсації отримала лише 132,2 млн грн або 31% від необхідної суми відшкодування.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у дальньому і приміському сполученнях у січні-серпні 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 39,5% - до 5,3 млрд грн від понад 3,8 млрд грн.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно із 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень від 2008 до 2013 року склали 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутності державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" не зможе опалювати поїзди через відстрочення АМКУ конкурсу із закупівлі вугілля.