УЗ збільшила навантаження зерна на експорт до 1,14 млн тонн

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») із посиланням на Головне управління перевезень відомства повідомили, що щодобова кількість навантажених зерновозів за вказаний період склала 1473 вагони, що на 132 вагони більше, ніж у жовтні минулого року.

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У цілому, від 1 до 15 жовтня залізниці навантажили 1,4 млн тонн зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін), задіявши у перевезеннях 22 тис. вагонів-зерновозів.

Зокрема, залізниці за вказаний період навантажили 1,27 млн тонн зерна, задіявши у перевезеннях понад 20 тис. вагонів, із них відправили на експорт у порти 1,14 млн тонн, а на внутрішній ринок - 0,08 млн тонн.

«Ми скоротили кількість зерновозів інвентарного парку, що перебувають за кордоном. Зараз білоруські залізничники надали 250 зерновозів для перевезення зерна у країни СНД, зокрема, Прибалтики. На жаль, 140 зерновозів залишаються заблокованими в районі бойових дій на сході», - цитує прес-служба заступника начальника вантажного управління Головного управління перевезень "Укрзалізниці" Петра Лимарчука.

Робочий парк вагонів-зерновозів, задіяних у перевезеннях зернових, у першу половину жовтня склав 12 973 одиниці, що майже на 21% більше від показника за аналогічний період 2013 року. Зокрема, із них 6543 навантажені зерновози і 6430 порожніх.

«Цієї кількості зерновозів достатньо, щоб перевезти 42 млн тонн зернових на рік. Однак за ажіотажного попиту і відсутності попереднього планування можливий дефіцит спеціальних вагонів», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у вересні збільшили навантаження зернових вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року в 1,5 разу - до близько 2,8 млн тонн, задіявши у перевезеннях 43,2 тис. вагонів-зерновозів.

Мінагропрод прогнозує, що українські аграрії у 2014 році зможуть зібрати 64,421 млн тонн зернових і зернобобових культур з урахуванням усіх факторів, включаючи анексію Криму і воєнні дії на території Донецької і Луганської областей.

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України у 2013 році, суттєво скоротився порівняно із 2012 роком - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» скоротила відрахування до бюджетів і цільових фондів на 7,3%.