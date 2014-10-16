«Укрзалізниця» вимагає змінити керівництво столичного вокзалу

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку із виявленими численними фактами корупції на центральному залізничному вокзалі у Києві вимагає від керівництва Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) негайно відсторонити від виконання обов'язків начальника вокзалу Олександра Ясинецького, а для решти на підприємстві працівників вокзалу провести позапланову атестацію.

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«За незадовільну організацію роботи трудового колективу вокзалу станції "Київ-Пасажирський" комісія "Укрзалізниці" з розслідування фактів корупції на підприємстві наполягає на відстороненні від виконання своїх обов'язків виконуючого обов'язки начальника вокзалу Олександра Ясинецького, його заступника і головного технолога квиткових кас», - сказано в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Крім того, за грубі порушення трудового законодавства, фальсифікацію та підробку облікових документів відомча комісія вимагає звільнити старшого інспектора з кадрів і начальника служби кадрової та соціальної політики Південно-Західної залізниці.

У свою чергу, з метою оцінки професійного рівня менеджмент вокзалу, який залишиться на займаних посадах, повинен пройти позапланову атестацію. Також позачергову перевірку знань законодавчих та відомчих нормативно-правових документів у сфері обслуговування пасажирів повинні пройти всі касири вокзалу.

"Укрзалізниця" наполягає на посиленні контролю над дотриманням усіх нормативних процесів касирами та працівниками камер зберігання, у діях яких виявлені численні порушення», - наголошує прес-служба.

«Укрзалізниця» має намір передати всі матеріали перевірки за фактами зловживання службовим становищем керівництвом вокзалу, фальсифікації та підробки облікових документів у правоохоронні органи для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства України.

У свою чергу, «Укрзалізниця» гарантує, що докладе максимуму зусиль для виявлення та викорінення будь-яких корупційних проявів у залізничній галузі країни. Саме з цією метою 17 вересня "Укрзалізниця" створила комісію з питань профілактики правопорушень та запобігання корупції на залізничному транспорті, яка стежить за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, спеціально створена комісія «Укрзалізниці» під час перевірки роботи центрального залізничного вокзалу у Києві виявила численні факти корупції з боку керівництва вокзалу. Зокрема, комісія перевірила роботу 32 квиткових касирів, у 23 встановлені грубі порушення трудової і фінансової дисципліни.

Крім того, начальника центрального вокзалу Києва Ірину Харіну у 2014 році неодноразово затримували правоохоронці за одержання хабара, на даний час вона відсторонена від виконання обов'язків за рішенням правоохоронців, які проводять слідство.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшук центрального офісу «Укрзалізниці».