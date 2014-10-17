У Росії збанкрутували компанії, що будували дороги для Олімпіади-2014

Найбільші кубанські компанії, що займалися будівництвом доріг для Олімпіади в Сочі, збанкрутували, пише газета «Ведомости».

Краснодарський арбітраж розглянув заяву ТОВ «Межиріччя» про банкрутство «Тоннельдорстроя».

Наголошується, що до моменту банкрутства борги «Тоннельдорстроя» становили 3,7 млрд руб., в тому числі підтверджені судовими рішеннями - 1,9 млрд руб., а майно і дебіторська заборгованість оцінювалися лише в 1,8 млрд руб.

«Тоннельдорстрой» брав участь в якості підрядника у будівництві кількох доріг для Олімпіади-2014. В кінці 2013 року засновник і основний власник «Тоннельдорстроя» Юрій Мордвинков і його партнери продали підприємство Кубанській фінансовій компанії (КФК).

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Також повідомляється, що в липні 2014 року збанкрутувала краснодарська КДБ. В якості однієї з причин величезних збитків 2013 року (1,67 млрд руб.) компанія вказувала те, що замовники олімпійських доріг не відшкодовують витрати на створення виробничих баз у Сочі і на оренду землі, приміщень, проживання та харчування працівників, доставку їх до місця роботи.

Більш того, в лютому цього року збанкрутував «Тунельний загін-44», який будував у тому числі дублер Курортного проспекту.