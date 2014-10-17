Український швидкісний потяг запустять з Києва до Одеси в день виборів

Поїзд курсуватиме складом електропоїзда виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Поїзд №763 відправлятиметься зі станції Дарниця о 16:07, а зі ст. Київ-Пасажирський – о 16:41, зупинятиметься на станції Вінниця о 18:54 та прибуватиме до Одеси о 23:25. Відстань у 655 км між Києвом та Одесою поїзд долатиме за 6 год. 44 хв.

У зворотному напрямку поїзд № 764 відправлятиметься зі ст. Одеса-Головна о 05:55, зупинятиметься на станції Вінниця о 10:26, прибуватиме на ст. Київ-Пасажирський о 12:41 та на ст. Дарниця – о 13:08.

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Новий поїзд стане особливо зручним для мешканців Вінниці та Одеси, оскільки ранкові поїзди прямують до міста Києва, а вечірні – зворотно. Такий розклад дозволяє пасажирам, які прямують до Києва, оптимально спланувати час свого перебування в столиці.

Маршрут поїзда Інтерсіті+ №763/764 подовжено до ст. Дарниця, що зручно для жителів та гостей лівобережної частини Києва. Саме тому всі поїзди Інтерсіті+ Української залізничної швидкісної компанії, окрім поїздів дніпропетровського та запорізького напрямків, в межах столиці мають дві зупинки: ст. Київ-Пасажирський (центральний залізничний вокзал) та ст. Дарниця (залізничний вокзал лівобережної частини міста).