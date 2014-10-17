Дніпропетровський вокзал за 9 місяців відправив більше 19 тисяч поїздів

Зокрема, у дальньому сполученні зі станції Дніпропетровськ-Головний було відправлено 8 596 поїздів, які перевезли майже 1,1 млн пасажирів, у приміському - 10 700 поїздів, які перевезли майже 10,5 млн осіб.

За даними прес-служби, за вказаний період 19 473 пасажири скористалися послугою зберігання ручної поклажі в автоматичних та стаціонарних камерах схову вокзалу.

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Серед додаткових послуг, пропонованих залізничним вокзалом, у січні-вересні поточного року понад 3 тис. осіб скористалися кімнатами відпочинку центрального вокзалу Дніпропетровська, із них 137 пасажирів отримали цю послугу безкоштовно в рамках благодійної акції допомоги переселенцям зі східного регіону України, а також 1 848 осіб скористалися залом очікування для пасажирів з дітьми.

«Вокзал Дніпропетровськ-Головний неодноразово визнавався найкращим у галузевому змаганні», - зазначили в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровський залізничний вокзал у 2013 році збільшив відправлення поїздів порівняно із 2012 роком у 1,6 разу - до 27,7 тис. поїздів.

Також УНІАН писав, що залізниці України збільшили перевезення зернових на третину.

Залізничний вокзал Дніпропетровськ-Головний - один із найбільших вокзалів Придніпровської залізниці.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% від загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.