Продажі автомобілів у ЄС зросли на 6%

Про це свідчать дані Асоціації європейських виробників автомобілів (АСЕА), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, у вересні поточного року продажі легкових автомобілів збільшилися порівняно з вереснем минулого року на 6,4% - до майже 1,24 млн автомобілів, що на 84,6% перевищує показник серпня поточного року.

Читайте такожПродажі нових автомобілів в Україні впали удвічі

«Зростання продажів легкових автомобілів у Європі триває вже тринадцятий місяць поспіль», - наголошується в повідомленні.

У січні-вересні поточного року автомобільні ринки Франції, Німеччини та Італії показали зростання обсягу продажів нових легкових автомобілів на 2,1%, 2,9% та 3,6% відповідно. В Іспанії продажі нових легкових авто також зросли на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, у Великобританії - на 9,1%.

Зокрема, у вересні поточного року всі основні ринки європейських країн продемонстрували зростання. Німеччина збільшила продажі нових легкових автомобілів на 5,2%, Італія - на 3,3%, Великобританія - на 5,6%, Іспанія - на 26,2%, а Франція - на 6,3%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів у країнах Європи у 2013 році скоротилися порівняно із 2012 роком на 1,4% - до 13,5 млн авто.

Раніше також повідомлялося, що продажі уживаних автомобілів в Україні впали у три рази.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.

Продажі комерційних автомобілів у Європі у 2012 році склали 1,69 млн одиниць.

Сумарні продажі легкових і комерційних автомобілів у Європі у 2012 році склали близько 13,7 млн авто.