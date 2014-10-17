«Укрзалізниця» називає неправдиві повідомлення про мінування спробами дестабілізації роботи галузі
Сьогодні через повідомлення про замінування будівлі центрального офісу «Укрзалізниці» були евакуйовані всі співробітники. Інформація про замінування не підтвердилася.
Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» називає дестабілізуючими всю роботу галузі повідомлення про мінування офісів.
Про це йдеться у повідомленні компанії, розміщеному на сайті «Укрзалізниці».
«Сьогодні, 17 жовтня, о 14.00 через повідомлення про мінування з будівлі центрального офісу «Укрзалізниці» були евакуйовані всі співробітники. Інформація про мінування не підтвердилася, – повідомили в «Укрзалізниці». - Такі злочинні дії дестабілізують роботу всієї залізничної галузі країни».
Як підкреслили в компанії, про мінування центрального офісу «Укрзалізниці», що розташований по вулиці Тверській у Києві повідомили до приймальні генерального директора. «Більш як 300 працівників, серед яких оперативні працівники - диспетчери, керівники рухом поїздів - вимушені було залишити місце роботи», - розповіли в «УЗ».
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Після евакуації людей працівники кінологічної та вибухотехнічної служб провели ретельне обстеження будівлі. Під час обшуків вибухових пристроїв і вибухонебезпечних речовин не виявлено.
«Укрзалізниця» стурбована випадками перешкоджання стабільній роботі залізничного транспорту. Це вже не перший випадок неправдивих повідомлень про мінування залізничних об'єктів і рухомого складу. Відомство закликає правоохоронні органи розслідувати подібні випадки і притягнути до відповідальності винних осіб», - підкреслили в «Укрзалізниці».
Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з початку року зафіксувала більш як 100 випадків повідомлень сторонніх осіб про встановлення вибухових пристроїв на об'єктах залізничної інфраструктури.