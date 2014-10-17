«Укрзалізниця» називає неправдиві повідомлення про мінування спробами дестабілізації роботи галузі

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» називає дестабілізуючими всю роботу галузі повідомлення про мінування офісів.

Про це йдеться у повідомленні компанії, розміщеному на сайті «Укрзалізниці».

«Сьогодні, 17 жовтня, о 14.00 через повідомлення про мінування з будівлі центрального офісу «Укрзалізниці» були евакуйовані всі співробітники. Інформація про мінування не підтвердилася, – повідомили в «Укрзалізниці». - Такі злочинні дії дестабілізують роботу всієї залізничної галузі країни».

Як підкреслили в компанії, про мінування центрального офісу «Укрзалізниці», що розташований по вулиці Тверській у Києві повідомили до приймальні генерального директора. «Більш як 300 працівників, серед яких оперативні працівники - диспетчери, керівники рухом поїздів - вимушені було залишити місце роботи», - розповіли в «УЗ».

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Після евакуації людей працівники кінологічної та вибухотехнічної служб провели ретельне обстеження будівлі. Під час обшуків вибухових пристроїв і вибухонебезпечних речовин не виявлено.

«Укрзалізниця» стурбована випадками перешкоджання стабільній роботі залізничного транспорту. Це вже не перший випадок неправдивих повідомлень про мінування залізничних об'єктів і рухомого складу. Відомство закликає правоохоронні органи розслідувати подібні випадки і притягнути до відповідальності винних осіб», - підкреслили в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з початку року зафіксувала більш як 100 випадків повідомлень сторонніх осіб про встановлення вибухових пристроїв на об'єктах залізничної інфраструктури.