Lufthansa оголосила черговий страйк, скасовано 1450 рейсів

Льотчики авіакомпанії Lufthansa оголосили черговий страйк, який відбудеться 20 та 21 жовтня, авіакомпанія змушена скасувати 1450 рейсів, повідомив представник Lufthansa в ніч на понеділок, 20 березня. Через страйк постраждають близько 200 тисяч пасажирів, передає DW.

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З квітня 2014 року пілоти найбільшої в Європі авіакомпанії провели вже сім страйків. "Сумно, що нам доводиться страйкувати у восьмий раз", - підкреслив офіційний представник Cockpit Маркус Валь.

Компанія Lufthansa наполягає на тому, щоб льотчики на кілька років пізніше виходили на оплачувану пенсію, а профспілка намагається цього не допустити. Компромісні пропозиції профспілки авіакомпанію не влаштовують.

Пілоти жалкують про незручності для пасажирів Lufthansa, викликаних страйком, але мають намір і далі добиватися нового колективного договору про тарифні ставки для всіх членів профспілки.