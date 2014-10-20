Із Києва до Ужгорода й Івано-Франківська пустять додаткові потяги

Зокрема, додатковий поїзд № 239/207 за маршрутом Київ - Ужгород вирушатиме 24 жовтня о 19:54 і прибуватиме до Ужгорода наступного дня о 6:17. У зворотному напрямі поїзд вирушатиме 26 жовтня о 13:21 і прибуватиме до столиці о 6:17.

Поїзд курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Коростень, Новоград-Волинський, Шепетівка, Львів, Стрий, Славське, Воловець, Свалява і Мукачеве.

Додатковий поїзд № 269/219 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ відправиться в рейс 24 жовтня о 22:23 і прибуде до Івано-Франківська об 11:37. У зворотному напрямі поїзд відправиться 26 жовтня о 20:00 і прибуде в столицю о 9:01.

Поїзд курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і Львів.

У повідомленні відзначається, що продаж квитків на вищезазначені поїзди вже відкрито у всіх залізничних касах і в онлайн-системі бронювання і купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

Читайте такожЗ Києва до Миколаєва та Івано-Франківська пустять додаткові поїзди«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів) призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах», - повідомляє прес-служба.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.