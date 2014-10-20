Бойовики підірвали залізничниу колію в Луганській області

У результаті результаті артилерійського обстрілу терористами 19 жовтня в районі станції Сентянівка Донецької залізниці була пошкоджена залізнична колія і стрілочний перевід, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

В результаті майже на 5 годин було затримано поїзд №592 сполученням Луганськ – Одеса і на 4 години – поїзд №520 сполученням Луганськ – Київ. О 17:20 колійники відновили шлях і стрілочний перевід і відкрили рух поїздів, говориться в повідомленні.

Цього ж дня о 13:30 через бойові дії також були підірвані парна і непарна колії та контактна мережа на перегоні Слов’яносербськ – Комунарськ, унаслідок чого рух поїздів було призупинено.

Читайте такожПотяги з Києва до Луганська почали курсувати за звичайним графікомУ прес-службі зазначили, що через артобстріл на перегоні Очеретине – Авдіївка ДЗ була пошкоджена електромережа. Оскільки в районі перегону ведуться бойові дії, шляховики не мають доступу до пошкодженої ділянки. Рух поїздів можливий лише по парній колії, затримок поїздів немає.

Крім того, у вихідні продовжували надходити повідомлення від невідомих осіб про мінування вокзалів. Цього разу надійшла анонімна інформація про мінування вокзалів станцій Рівне і Чернівці. Після обстежень вибухотехніками МНС факти мінування і наявності вибухових пристроїв не підтвердилися.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають воєнні дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. За останніми даними Департаменту шляху "Укрзалізниці", станом на 20 жовтня було зафіксовано 287 випадків руйнувань об'єктів шляху (загальною протяжністю 7,2 км). Крім того, постраждали 50 шляхових будівель і 19 інженерних споруд (залізничних і пішохідних мостів, шляхопроводів) - на 11 з них залізничникам вдалося відновити рух з обмеженнями швидкостей. Для повного відновлення штучних споруд потрібно витратити 319,6 млн. грн.