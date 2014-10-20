Обшуки на УЗ могла ініціювати колишня влада або Росія - голова «Укрзалізничпостач»

Обшуки в головному офісі «Укрзалізниці» і на держпідприємстві «Укрзалізничпостач» могли бути ініційовані попередньою владою або Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в понеділок 20 жовтня заявив глава «Укрзалізничпостач» Олександр Лозинський.

«Це або політика, або замовлення колишньої влади, замовлення РФ», - сказав він.

За його словами, за останні три місяці на «Укрзалізничпостач» прийшло 110 запитів від правоохоронних органів, при цьому запитів на документи щодо діяльності попереднього керівництва правоохоронці не надсилають.

Лозинський повідомив, що через постійні перевірки не проводяться від 30 до 50% тендерів, бо компанії бояться брати участь у них. За словами керівника «Укрзалізничпостач», найбільшу кількість запитань у правоохоронців викликають тендери з компаніями «Експозиція» по скріпленню верхньої будови колії, «Галнафтоінвест» на поставку цементу і угоди з дніпропетровським стрілочним заводом.

При цьому він зазначив, що всі тендери проходять прозоро і запросив журналістів на будь-який з них.

Також Лозинський спростував інформацію про втечу за кордон через обшук його квартири під час перевірки компанії правоохоронцями.

«В день обшуку я о 7.00 вилітав рейсом на Відень. Ніякого попередження не було. Я був з понеділка у відпустці», - повідомив Лозинський, зазначивши, що в квартирі, де проводився обшук, жили квартиранти.

При цьому він не підтвердив і не спростував інформацію про втечу тимчасово відстороненого голови «Укрзалізниці» Бориса Остапюка.

У той же час, на думку Лозинського, знайдені в ході перевірки правоохоронців у заступника гендиректора, тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора «Укрзалізниці» Максима Бланка в квартирі кошти можуть бути чесно заробленими і задекларованими.

«Я не бачив цих грошей, але чоловік прийшов з бізнесу, працював на керівних посадах у компаніях, і я думаю, що у нього не один мільйон доларів задекларовано», - сказав він.

При цьому Лозинський зазначив, що в даний час зберігати гроші в банках та інших фінустановах менш безпечно, ніж у власному житлі.