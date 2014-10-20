Глава "Укрзалізниці" заперечує свою втечу з України і готовий співпрацювати зі слідством

Тимчасово усунутий від виконання своїх обов'язків гендиректор Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Борис Остапюк перебуває на території України і готовий сприяти проведенню розслідування справи, порушеної проти "Укрзалізниці", повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації.

"Я готовий всебічно сприяти розслідуванню, аби винні були покарані. Зі своєї батьківщини я не збираюся нікуди втікати", - цитує прес-служба Остапюка.

Як повідомляв УНІАН, керівник державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», що входить в структуру «Укрзалізниці», Олександр Лозинський також спростував інформацію про свою втечу за кордон через обшук квартири під час перевірки підприємства правоохоронцями.

16 жовтня представники Служби безпеки України прибули до центрального офісу «Укрзалізниці», розташований в Києві, і провели санкціонований обшук. Одночасно співробітники СБУ з'явилися і в будівлі структурного підрозділу «Укрзалізниці» - державного підприємства «Укрзалізничпостач».

Кабмін 8 вересня у відповідь на звернення силових структур усунув від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остап’юка. Водночас прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка зайнялася перевіркою фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці». Виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника Максима Бланка.