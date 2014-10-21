В "Укрзалізниці" заявляють, що були ініціаторами кримінальних проваджень, за якими проводилися обшуки

Згідно з прес-релізом "Укрзалізниці", розданим під час прес-конференції керівництва відомства, формальною підставою для обшуків стало рішення Шевченківського районного суду Києва на підставі клопотання слідчих Генпрокуратури і СБУ.

Слідчі обґрунтували свою позицію тим, що у 2013-2014 роках службовці держпідприємства "Головний інформаційний обчислювальний центр" (ГІОЦ) і інших підрозділів "Укрзалізниці" порушили вимоги законодавства у сфері держзакупівель, і без проведення конкурсних торгів уклали більш як 25 договорів з компанією "Універсальні інформаційні технології" на виконання робіт із завищеною вартістю на суму понад 40 млн грн.

Читайте такожГлава "Укрзалізниці" заперечує свою втечу з України і готовий співпрацювати зі слідствомВ «Укрзалізниці» зазначають, що договір між ГІОЦ і "Універсальними інформаційними технологіями" було укладено у 2012 році, після чого розпочалися масштабні фінансові зловживання.

Чинне керівництво відомства створило комісію з перевірки фінансової діяльності ГІОЦ, і до СБУ і Генпрокуратури було направлене звернення про проведення перевірки фактів фінансових зловживань, а також перевірки діяльності вказаних підприємств.

Начальник правового департаменту "Укрзалізниці" Олег Тітов повідомив на прес-конференції, що замість пошуку справжніх злочинців Генпрокуратура і СБУ звинувачують керівника "Укрзалізниці", його заступників, відкривають кримінальні провадження, влаштовують обшуки в адмінбудівлях і за місцем проживання.

«17 вересня «Укрзалізниця» направила заяву про такі порушення в СБУ. Замість того, щоб розглянути цю заяву й почати розслідування, 19 вересня порушується кримінальна справа за цими ж фактами, але з точністю до навпаки, вони ці злочинні діяння інкримінують генеральному директору підприємства», - повідомив він.

Всього до складу «Укрзалізниці» входять 147 підприємств, що є самостійними юридичними особами. З метою проведення держзакупівель на кожному підприємстві створюється тендерний комітет у кількості від 5 до 7 осіб. За словами Тітова, з метою підтвердження проведення тендерів у рамках чинного законодавства, «Укрзалізниця» зібрала всі діючі договори станом на 7 серпня й направила їх на адресу ГПУ, МВС, СБУ з проханням надати інформацію, чи існують якісь перевірки стосовно членів тендерних комітетів на підпорядкованих «Укрзалізниці» підприємствах.

«Ми отримали відповідь, що станом на 15 жовтня в правоохоронних органах немає жодної кримінальної справи стосовно членів тендерних комісій. У такому разі, якщо всі тендери законні й прозорі, про які відкати у цій ситуації може йти мова?», - підкреслив Тітов.

Він також додав, що зі свого боку «Укрзалізниця» готова надати правоохоронцям усю необхідну документацію для швидкого закінчення всіх слідчих дій стосовно відомства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка. Одночасно прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка повинна була завершити перевірку фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» до 18 жовтня. Виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника Максима Бланка.

16 жовтня представники Служби безпеки України провели обшук центрального офісу "Укрзалізниці" та будівлі структурного підрозділу "Укрзалізниці" - державного підприємства "Укрзалізничпостач".

Тітов у відповідь на такі дії заявив, що в ході обшуку СБУ центральної будівлі «Укрзалізниці», ніяких грошових коштів у кабінетах керівництва відомства виявлено не було, а знайдені у Бланка в квартирі кошти можуть бути чесно заробленими й задекларованими.

Голова «Укрзалізничпостач» Олександр Лозинський висловив думку, що ці обшуки могли бути ініційовані попередньою владою або Російською Федерацією.