Чверть нових автомобілів в Україні купують кияни

За підсумками дев'яти місяців на первинному авторинку Києва було продано 17 309 нових легкових авто, що становить 23% від загального обсягу продажів нових легковиків в Україні, повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, разом зі столицею, продажі в Донецькій (8 657 штук), Дніпропетровській (6 934 штуки) і Харківській (5 275 штук) областях забезпечили майже половину продажів нового легкового автотранспорту в країні.

Найбільшим попитом у київських покупців користувався японський бренд Toyota. Автомобілів цієї марки у Києві за період із січня по вересень було продано 2 093 одиниці, або 12% від загальної кількості київських первинних реєстрацій нових легкових автомобілів, йдеться у повідомленні.

Разом із тим, у Донецьку та області за звітний період зареєстровано 11% нових легкових авто, що більш ніж у 3 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. Лідером продажів у донеччан були автомобілі китайської марки Geely - 1 372 штуки, що становить 16% від усіх нових легковиків, які отримали реєстрацію Донецької області, повідомила прес-служба.

Читайте такожПродажі вживаних автомобілів в Україні впали у три разиДніпропетровська область посіла третє місце на ринку нових легкових авто за кількістю продажів з часткою 9%, незважаючи на 59% падіння обсягів продажів порівняно з січнем-вереснем 2013 року. Жителі Дніпропетровської області віддали найбільшу перевагу автомобілям марки Geely, реалізований попит на які в області з січня по вересень становив 853 одиниці.

Харківську реєстрацію отримали 7% проданих в Україні нових легкових автомобілів, попит на автомобілі в Харківській області упав на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Перше місце в рейтингу продажів Харківській області посів японський бренд Toyota з результатом 542 автомобілі.

Регіональні ринки-лідери яскраво демонструють тенденції на українському ринку нових легкових автомобілів, який за результатами дев'яти місяців просів на 54% відносно минулого року і вивів у лідери китайську марку Geely з результатом 8 367 штук. Другою за звітний період була Toyota (7 924 штуки). Третє місце українці віддали вітчизняному бренду - ЗАЗ (6 665 одиниць), йдеться в повідомленні асоціації.