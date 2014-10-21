Комісія продовжила перевірку «Укрзалізниці» до 7 листопада

Відомча комісія Міністерства інфраструктури України за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка продовжила період проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») до 7 листопада цього року.

"На підставі ухвали слідчого Генеральної прокуратури було призначено проведення ревізії фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці», проведення якої доручено Держфінінспекції. Результатів цієї перевірки поки немає у зв'язку з тим, що Держфінінспекція продовжила її проведення до 29 жовтня, а перевірку Міністерства інфраструктури також продовжено до 7 листопада», - повідомив на прес-конференції начальник правового департаменту "Укрзалізниці" Олег Тітов.

Він також повідомив, що в "Укрзалізниці" існує внутрішнє контрольно-ревізійне управління, яке моніторить і вивчає всі держзакупівлі на підпорядкованих відомству підприємствах.

Водночас, коментуючи раніше проведений співробітниками СБУ обшук в "Укрзалізниці", Тітов заявив, що в ході обшуку СБУ центральної будівлі «Укрзалізниці», розташованої в Києві, ніяких грошових коштів у кабінетах керівництва відомства виявлено не було.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" заявляють, що були ініціаторами кримінальних проваджень, за якими проводилися обшуки«В адміністративних будівлях «Укрзалізниці» грошові кошти в тих обсягах, які були вказані, знайдені не були. У керівника «Укрзалізниці» Бориса Остапюка будь-які грошові кошти або документи, що свідчать про злочинну діяльність, знайдені й вилучені також не були», - заявив він.

Водночас Тітов уточнив, що знайдені в ході перевірки у заступника гендиректора, тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора «Укрзалізниці» Максима Бланка в квартирі кошти можуть бути чесно заробленими й задекларованими, оскільки Бланк раніше мав успішний бізнес поза територією України.

Начальник правового департаменту "Укрзалізниці" також зазначив, що ажіотаж навколо "Укрзалізниці" тісно пов'язаний з тим, що нове керівництво почало процес реформування галузі, що передбачає створення єдиного акціонерного товариства на базі відомства шляхом злиття всіх підпорядкованих йому підприємств у єдину структуру.

«Оскільки передбачено створення єдиного акціонерного товариства на базі існуючих на сьогоднішній день 147 підприємств, багато хто із зацікавлених осіб, які на сьогоднішній день мають владні повноваження із закупівель зокрема, просто втрачає свої можливості. Система, яка довгі роки дійсно існувала в мережі підприємств «Укрзалізниці», бореться за своє виживання, і, на жаль, на допомогу до даної системи, з незрозумілих для нас причин, приєдналися й державні органи виконавчої влади, такі як Антимонопольний комітет, який абсолютно умисно застопорив проведення реформи, а саме припинив проведення тендеру з вибору оціночної компанії», - підсумував Тітов.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка. Одночасно прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка повинна була завершити перевірку фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» до 18 жовтня. Виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника Максима Бланка.

16 жовтня представники Служби безпеки України провели обшук центрального офісу "Укрзалізниці" та будівлі структурного підрозділу "Укрзалізниці" - державного підприємства "Укрзалізничпостач".