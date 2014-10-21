Уряд підвищив плату за проходження дніпровських шлюзів

Кабмін також скасував пільгову тарифну групу / Фото УНІАН

Відповідне рішення закріплене постановою уряду №553 від 16 жовтня 2014 року.

Такі зміни були внесені в проект постанови Кабінету міністрів "Про внесення змін до розмірів плати за проходження суден через шлюзи Дніпровського каскаду", який раніше був опублікований на сайті Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, в кінці травня цього року Міністерство інфраструктури з метою покриття бюджетного недофінансування за утримання судноплавних шлюзів запропонувало уряду переглянути плату за шлюзування суден на Дніпрі в бік її збільшення.

Раніше діюча плата за проходження суден через шлюзи Дніпровського каскаду була встановлена в квітні 2009 року шляхом коригування попередніх розмірів плати на фактичний індекс інфляції, що існувала за період їх дії, однак, за оцінкою міністерства, останнє підвищення тарифів не вплинуло на кількість прошлюзованих суден через дніпровські шлюзи.

Одночасно з підвищенням плати за шлюзування суден на Дніпрі уряд скасував пільгову тарифну групу, якою раніше користувалися вітчизняні судновласники.

Зокрема, для модуля судна в закордонному плаванні до 2 тис. куб. м, що проходить через Київський, Канівський, Кременчуцький і Дніпродзержинський шлюзи, плата раніше становила 688 грн в звичайному режимі і 424 грн в пільговому. Зараз же, згідно з затвердженим урядом змін, введена єдина плата за прохід судна через ці шлюзи в розмірі 806 грн.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінінфраструктури, скасування пільгової тарифної групи забезпечить кумулятивне зростання доходів від плати за шлюзування на 74% - до 11,3 млн грн щорічно.

Разом з тим, міністерство відзначало, що для приведення дніпровських судноплавних шлюзів в належний стан необхідно було виділити з держбюджету в 2013-2014 роках 138,9 млн грн, однак, починаючи з 2013 року, з держбюджету не виділялися кошти на капітальні видатки.

Довідка УНІАН. Судноплавний шлюз - гідротехнічна споруда на судноплавних водних шляхах для забезпечення переходу суден з одного водного басейну в інший з різними рівнями води в них.

Судноплавні шлюзи Дніпровського каскаду забезпечують внутрішнє і транзитне судноплавство по Дніпру. Утримання судноплавних шлюзів здійснюється за рахунок коштів з державного бюджету і справляння плати за шлюзування суден, введеної в 1999 році для часткового покриття бюджетного недофінансування.

За 2009-2013 роки рівень фінансування експлуатаційної діяльності судноплавних шлюзів склав у середньому 33% від суми необхідних витрат, з яких 75% забезпечувалось коштами держбюджету і 25% - платою за шлюзування.