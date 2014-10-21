"Укрзалізниця" заявила про спробу збройного захоплення підрозділу Одеської залізниці

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявила про спробу збройного захоплення 20 жовтня одного із структурних підрозділів Одеської залізниці - служби матеріально-технічного постачання магістралі.

"20 жовтня відбувся неймовірно неприємний інцидент, який ще раз підтверджує, що все це спланована акція, створення ажіотажу навколо підприємства – в Одесі відбулася спроба збройного захоплення одного з підприємств Одеської залізниці", - повідомив начальник правового департаменту "Укрзалізниці" Олег Тітов на прес-конференції.

За його словами, спробу захоплення було здійснено з використанням БТР приблизно 20 озброєними людьми, які завдали тілесних ушкоджень охороні й працівникам підприємства.

«Проте правоохоронні органи не вбачають у цьому будь-якого складу злочину", - зазначив Тітов. Інших подробиць він не повідомив.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна й Придніпровська залізниці, а також підприємства й організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю доводиться близько 20% вантажообороту й понад 16% пасажирообороту залізниць України.