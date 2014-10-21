"Укрзалізниця" розриває договір на 1 млрд гривень із компанією «Укрлізинг»

Зокрема, серед найбільших угод, укладених попереднім керівництвом, які доводиться розривати, зобов'язання «Укрзалізниці» перед спільним підприємством «Укрлізинг», у яке було «накачано» близько мільярда бюджетних коштів», - повідомив на прес-конференції начальник правового департаменту "Укрзалізниці" Олег Тітов.

Водночас він зазначив, що «Укрзалізниця» також має намір розірвати відносини з компаніями "Прем'єр Лізинг" і "Євроінвестбуд", у зв'язку з чим раніше звернулася до правоохоронних органів, які донині затягують розгляд цих справ.

«Нами були надані відповідні позовні заяви, ми звернулися до правоохоронних органів, аналогічна ситуація і з «Прем'єр Лізингом», однак щодо цих дійсно кричущих фактів реакції поки немає», - повідомив Тітов.

Крім того, Титов сказав, що після спроби розірвати невигідний договір з однією логістичною компанією, назва якої він не уточнив, яка має заборгованість перед «Укрзалізницею» на суму близько 127 млн грн, відомство подало позовну заяву про стягнення з компанії коштів. Після цього залізнична держадміністрація отримала депутатський запит щодо доцільності розірвання договору. По суті, ставилося запитання «чому цій компанії заважають працювати?».

"З'ясовується, що протягом 2012 року депутат, який подав звернення, фігурував у документах в якості комерційного директора цієї компанії», - сказав Титов, також не назвавши імені автора запиту.

«У нас існує маса контрагентів-недоброзичливців, з якими попереднє керівництво укладало договори на божевільні суми... Природно, що власники цих підприємств всіляко намагаються блокувати нашу діяльність щодо розірвання таких контрактів, оскільки ніхто не хоче втрачати свої гроші», - підсумував начальник правового департаменту "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Донецька, Львівська та Одеська залізниці уклали договори з компанією "Прем'єр Лізинг" на постачання 350 локомотивів. Договори з лізингодавцем на придбання локомотивів були укладені на сім років з виплатою 9,5% річних. Проте пізніше "Укрзалізниця" перевела відносини з цією компанією в судову площину через те, що "Прем'єр Лізинг" отримував авансові платежі, однак при цьому не поставляв продукцію, у зв'язку з чим відомство заморозило всі платежі.