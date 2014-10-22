Придніпровська залізниця майже вдвічі збільшила продаж квитків через Інтернет

Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в Інтернеті на Придніпровській залізниці (ПрЗ) у січні-вересні 2014 року зросла порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 1,9 разу - до 1,34 млн квитків з 691,3 тис., повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період пасажири Придніпровської залізниці оформили 4,83 млн проїзних документів, з яких 1,34 млн - через Інтернет. «Порівняно з минулим роком попит на квитки, оформлені онлайн, збільшився майже удвічі - за 9 місяців 2013 року з допомогою Інтернету пасажири оформили 691,3 тис. проїзних документів», - сказано в повідомленні.

Всього за 9 місяців поточного року Придніпровська магістраль перевезла 9,17 млн пасажирів у дальньому сполученні.

«Все більшої популярності набувають електронні проїзні документи (ЕПД), які можна роздрукувати самостійно, минаючи квиткову касу, та пред'явити провіднику пыд час посадки на поїзд», - підкреслює прес-служба.

Зокрема, у січні-вересні поточного року Придніпровська залізниця оформила 679,7 тис. електронних квитків, що дають право на проїзд без заходу в залізничні каси, а це майже в 69 разів більше, ніж за аналогічний період 2013 року, коли було оформлено всього 9,9 тис.

Всі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дозволяє використовувати їх в якості звітності про відрядження.

Як повідомляв УНІАН, продаж залізничних квитків через Інтернет на Придніпровській залізниці у січні-серпні 2014 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2013 року майже вдвічі - до 1,2 млн квитків з 606,7 тис.

Електронний квиток діє на 91 пару поїздів внутрішнього сполучення, в тому числі на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет в 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.