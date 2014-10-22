РЖД визнали, що Moody's зниженням рейтингу закрив для них західні фінанси

Зниження агентством Moody's рейтингу ВАТ "Російські залізниці" обмежує свободу дій компанії на західних фінансових ринках і змушує шукати капітал в іншому місці, заявив на прес-конференції президент РЖД Володимир Якунін, передає ПРАЙМ.

"Звичайно, це впливає на свободу нашої роботи на фінансових ринках Заходу і не покращує, не оздоровлює ситуацію. Тому ми змушені дивитися на інші ринки, роботу будемо продовжувати. Будемо продовжувати роботу з інвесторами в Європі", - сказав він.

Читайте такожАгентство Moody's знизило кредитний рейтинг РосіїПри цьому Якунін зауважив, що на сьогоднішній день інвестори не втратили інтерес до проектів та паперів РЖД. За його словами, найближчим часом фахівці компанії мають намір зустрітися з інвесторами.

Раніше Якунін говорив, що санкції проти російських банків негативно впливають і на РЖД.

Глава РЖД також зазначив, що зниження рейтингу компанії було очікуваним. "З виникненням санкцій і зниженням рейтингу Росії, природно, знижуються рейтинги всіх великих компаній, які прив'язані до російського суверенному рейтингу. Насправді це - продовження санкцій", - вважає він.

Читайте такожMoody's знизило рейтинги найбільших банків РосіїНапередодні Moody's знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг РЖД, а також пріоритетні незабезпечені рейтинги, що перебувають в обігу боргових зобов'язань компанії, до Baa2 з Baa1 з "негативним" прогнозом. Moody's вказує на високий ступінь залежності РЖД від підтримки з боку держави.