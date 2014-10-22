В. о. голови "Укрзалізниці" підтвердив легальність знайдених в його квартирі грошей

"Так, у мене в квартирі були гроші, які я на перше ж прохання пред'явив співробітникам СБУ. Ні, гроші не були заховані у ванній кімнаті - у мене в квартирі дворівнева сейфовая система, грошей було менше одного млн (дол. – УНІАН). Так, я надав довідку про те, що гроші, майже вдвічі більшому обсягу, раніше були на моєму банківському рахунку», - написав Бланк на своїй сторінці в Facebook.

Він також наголосив, що «Укрзалізниця» завжди була відкрита до співпраці з СБУ і продовжує вести спільну боротьбу з викорінюванням корупції. Зокрема, як приклад Бланк нагадав, що саме з подачі «Укрзалізниці» силами СБУ було проведено операцію із затримання на місці злочину начальника центрального залізничного вокзалу в Києві, оскільки раніше комісія «Укрзалізниці» виявила численні факти корупції на підприємстві. У свою чергу, безпосередньо з подачі СБУ «Укрзалізниця» здійснила перехід на конкурсний відбір агентів з продажу електронних квитків, «ліквідувавши корупційну узурпацію цього каналу».

«Так, я зовсім не бідна людина, за 13 років у статусі інвестиційного банкіра обсяг проведених мною операцій обчислюється мільярдами доларів. І якби я був бізнесменом-невдахою, який був би сенс довіряти мені фінанси найбільшої держмонополії?», - відзначив в.о. голови залізничної держадміністрації.

Разом з тим, він спростував наявність у нього нерухомості чи заощаджень за кордоном, але повідомив про легальне придбання нерухомості й інших матеріальних благ на території України.

Читайте такожКомісія продовжила перевірку «Укрзалізниці» до 7 листопада «Так, у мене декілька квартир, ділянка і будинок у Києві, декілька автомобілів, корпоративні права і цінні папери. Все це, безперечно, відображено в моїй декларації про доходи за 2013 рік. Ніяких істотних придбань в 2014 році я не робив. Ні, у мене не в кожній кімнаті 84-дюймовий телевізор, але один є», - підсумував Бланк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 вересня у відповідь на звернення силових структур усунув від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остап’юка. Водночас прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка повинна завершити перевірку фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» до 7 листопада. Виконання обов'язків керівника залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника Максима Бланка.

16 жовтня представники Служби безпеки України провели обшуки центрального офісу «Укрзалізниці», будівлі структурного підрозділу «Укрзалізниці» - державного підприємства «Укрзалізничпостач», приватних приміщень їх керівників, вилучивши плнад 7 млн грн і 1 млн доларів готівкою.

Начальник правового департаменту «Укрзалізниці» Олег Титов у відповідь на такі дії заявив, що під час обшуку СБУ центральної будівлі «Укрзалізниці», жодних грошових коштів у кабінетах керівництва відомства виявлено не було, а знайдені у Бланка кошти можуть бути чесно зароблены і задекларованы. Крім того, він також відзначив, що безпосередньо сама «Укрзалізниця» виступила ініціатором кримінальних проваджень, у рамках яких представники СБУ проводили обшуки.