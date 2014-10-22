«Укрзалізниця» недоотримала понад 300 млн гривень за перевезення пільговиків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-вересні 2014 року недоотримала понад 300 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому і приміському сполученнях, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, заборгованість облдержадміністрацій перед "Укрзалізницею" становить 168,2 млн грн., тоді як сума компенсації склала лише 40,2% від необхідної; заборгованість Міністерства освіти і науки за проїзд студентів - 100,7 млн грн (компенсовано 15,6%), тоді як за проїзд дітей від 6 до 14 років сума недоотриманих коштів становить 31,2 млн грн.

Згідно з повідомленням, в даний час рівень розрахунків із залізницями за перевезення пільговиків вкрай низький. Зокрема, Південно-Західна залізниця очікує 113,6 млн грн за перевезення пільговиків, яких перевезла на суму понад 141,9 млн грн. Південна залізниця за вказаний період отримала лише 27,9% компенсації від місцевих бюджетів і очікує відшкодування своїх витрат на суму 54,5 млн грн. Львівська залізниця перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 82,9 млн грн і отримала компенсацію від місцевих бюджетів у розмірі 35,7% від необхідної суми. Придніпровська магістраль надала послуги на 61,7 млн грн, а сума компенсацій склала 39,9% від суми наданих послуг.

Одеська залізниця перевезла пільговиків на 42,3 млн грн, сума відшкодування витрат склала 39,9% від необхідної суми.

Найбільший відсоток компенсації отримала Донецька магістраль - 42,1%, надавши послуги з перевезення пільговиків на суму 27,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.