Для відновлення доріг Донбасу хочуть використати 500 млн євро кредиту від Німеччини

Міністерство інфраструктури України розраховує реалізувати окремі проекти з відновлення роботи транспортної системи на Донбасі в рамках надання 500 млн євро кредитних гарантій від Німеччини, повідомила прес-служба міністерства.

Про це йшла мова в ході зустрічі фахівців відомства на чолі з заступником міністра інфраструктури Володимиром Корнієнком із німецькою делегацією.

За словами Корнієнка, незважаючи на численні руйнування транспортної інфраструктури на Донбасі, вдається забезпечувати порівняно стабільне перевезення вантажів і пасажирів, переважно залізниці.

«Важливо не переривати сполучення людей, які там залишилися, з рештою України. І наше завдання, незважаючи на пошкодження, забезпечити роботу транспортної системи», - цитує прес-служба міністра.

За інформацією Корнієнка, значних руйнувань зазнали залізничні та автомобільні мостові переходи, деякі з яких вдалося тимчасово відновити, зокрема, з використанням понтонних конструкцій, а деякі об'єкти знищені повністю та не підлягають відновленню. У зв'язку з цим Мінінфраструктури в першу чергу орієнтується на отримання відновлювальних матеріалів і техніки в рамках співпраці з Німеччиною. Міністерство готове надати перелік об'єктів, відновлення яких у середньостроковій перспективі може бути профінансоване в рамках кредитних гарантій Німеччини.

За словами керівника німецької делегації, представника Федерального міністерства економіки і енергетики Ганса-Йоахіма Генкеля, 500 млн євро кредитних гарантій виділяються на відновлення в першу чергу соціальних об'єктів інфраструктури Донбасу. Передбачається, що такі гарантії сприятимуть залученню кредиту, час покриття якого становитиме 12-15 років під відсоток значно нижчий за ринковий.

При цьому Генкель зазначив, що до початку реалізації запланованого ще належить розробити процедуру укладення кредитних договорів.

Читайте такожКабмін до кінця жовтня хоче розібратися з фінансами на відбудову ДонбасуЯк повідомляв УНІАН, за ініціативою канцлера Ангели Меркель Німеччина виділить 25 млн євро на будівництво житла для вимушених переселенців і 500 млн євро кредитних гарантій на відновлення інфраструктури Донбасу.

У Харкові за кошти німецького уряду побудують містечко з модульних будинків для 400 вимушених переселенців з Донбасу. Крім того, до Харкова прибуде гуманітарний вантаж з Німеччини.

6 жовтня в РНБО повідомили, що Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини відправило в Україну вантаж з гуманітарною допомогою на загальну суму близько 12 млн дол. для східних регіонів країни.

7 жовтня гуманітарна допомога з Німеччини, яка складається з 112 вантажних автомобілів, пройшла митне оформлення і потрапила в Україну. Розподіл німецького гуманітарного вантажу, який прямує на схід, проходить під контролем Червоного Хреста і Держслужби з надзвичайних ситуацій України.