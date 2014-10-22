Залізничники відновили пошкоджені через пожежу будинки в Черкаській області

Будівельні підрозділи Одеської залізниці (ОЗ) повністю відновили житлові будинки, які були пошкоджені 22 серпня внаслідок пожежі на перегоні Корсунь - Городище у Черкаській області через загоряння цистерн із нафтою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), інцидент стався через поломку осі колісної пари у вагоні, що належить приватній структурі - Полтавському гірничо-збагачувальному комбінату.

«Незважаючи на те, що вагон не належав залізниці, галузь не залишилася осторонь проблем мешканців міста Городище і вже через місяць на місці згарищ з'явилися абсолютно нові будинки і господарські об'єкти», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в результаті пожежі три житлові будинки, літня кухня, приватний магазин і станція технічного обслуговування були повністю зруйновані. «Залізничники повернули господарям житло і втрачені підсобні будівлі, звели всі шість об'єктів практично «з нуля», - наголошується в повідомленні.

Читайте також"Укрзалізниця" відновила рух поїздів після аварії на ЧеркащиніЗгідно з повідомленням, залізничники побудували житлові будинки з цегли на бетонному фундаменті, встановили металопластикові вікна, дерев'яні двері, а також утеплили зведені будівлі та виконали ряд інших робіт.

Крім того, залізничники заасфальтували дорогу на вулиці Героїв Чорнобиля, а також вичистили від нафтопродуктів колодязі і канаву.

У відновлювальних роботах були задіяні п'ять будівельних підрозділів Одеської залізниці.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня о 6:04 на перегоні Корсунь - Городище в Черкаській області зійшли з рейок вагони з нафтою, в результаті чого сталося загоряння 11 цистерн. Усього у складі вантажного поїзда №1468 було 35 цистерн з вантажем, який прямував зі станції Дрогобич Львівської залізниці до станції Кагамликська Південної залізниці.

У зв'язку з цим інцидентом «Укрзалізниця» змінила маршрут курсування понад 20 пар пасажирських поїздів. Того ж дня керівництво відомства доручило залізничникам в оперативному порядку відновити пошкоджені внаслідок пожежі об'єкти інфраструктури, ремонтні роботи було розпочато 23 серпня.