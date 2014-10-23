«Укрзалізниця» оскаржить рішення суду про стягнення з ПЗ понад 12 млн гривень

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що залізнична держадміністрація вимагає притягнути до дисциплінарної відповідальності суддів господарського та апеляційного судів Дніпропетровської області, які грубо порушили норми матеріального та процесуального права в ході розгляду справи міжПридніпровською залізницею та компанією «РВ Транс». Зокрема, дана компанія зажадала стягнути з Придніпровської магістралі матеріальний збиток через сходження вагонів у 2012 році.

«Такі дії суддів призводять до необ'єктивних вироків і дестабілізують роботу всього залізничного транспорту України. Відповідний лист-звернення було направлено до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», - наголошує «Укрзалізниця».

Зокрема, «Укрзалізниця» пояснила свою незгоду з позицією суддів тим, що призначений на 22 жовтня розгляд даної справи в апеляційному суді Дніпропетровської області без усякого повідомлення Придніпровської залізниці був перенесений і відбувся 6 жовтня, за підсумками якого без участі представників ПЗ суд виніс рішення стягнути з дороги понад 12 млн грн.

Крім того, в повідомленні наголошується, що в порушення законодавства, без попередження ПЗ, було змінено склад колегії суддів.

«Такі незаконні дії суддів загрожують не тільки фінансової стабільності залізничного транспорту, але й фінансовому благополуччю України... Це рішення суду ставить під сумнів неупередженість представників Феміди і викликає підозру у змові з зацікавленими особами», - наголошує «Укрзалізниця».

Читайте такожПридніпровська залізниця до зими відремонтувала понад 77 км шляхівТакож повідомляється, що у зв'язку з тим, що компанія-позивач зареєстрована за межами території України, кошти держпідприємства повинні бути перераховані на іноземні рахунки. У цьому зв'язку Придніпровська залізниця звернулася до суду касаційної інстанції і прокуратури Дніпропетровської області з проханням скасувати це рішення.

«Укрзалізниця» звертається до вищого керівництва країни з проханням якомога швидше навести порядок у правоохоронних органах і судовій системі та викорінити суддів, які, порушуючи присягу, збагачуються за рахунок держави, а зі свого боку відомство буде всебічно сприяти будь-яким розслідуванням, які ведуться або будуть вестися в залізничній галузі України», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня представники Служби безпеки України провели безпрецедентні обшуки адміністративних будівель "Укрзалізниці" та приватних помешкань її керівників, вилучивши понад 7 млн грн і 1 млн доларів готівкою.

Начальник правового департаменту "Укрзалізниці" Олег Тітов у відповідь на такі дії заявив, що в ході обшуку СБУ центрального будинку «Укрзалізниці», ніяких грошових коштів у кабінетах керівництва відомства виявлено не було, а знайдені у в. о. голови «Укрзалізниці» Максима Бланка кошти можуть бути задекларованими. У свою чергу, Бланк підтвердив наявність в своїй квартирі грошей, виявлених у ході обшуку, і надав довідку про походження цих коштів. Крім того, Тітов зазначив, що безпосередньо сама "Укрзалізниця" виступила ініціатором кримінальних проваджень, у рамках яких представники СБУ проводили обшуки.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.